Der Winter und der strenge Frost der vergangenen Tage haben den Kreisliga-Fußball in Kevelaer und den Ortschaften fest im Griff. In den Kreisligen sind alle für heute angesetzten Spiele der Teams aus dem Stadtgebiet abgesagt worden. Dies betrifft in der Kreisliga A das Auswärtsspiel des Kevelaerer SV bei der Alemannia Pfalzdorf, das Heimspiel der Union Wetten gegen den SC Blau-Weiß Auwel-Holt sowie das Duell zwischen dem SV Grün-Weiß Vernum und der Viktoria Winnekendonk. Ebenfalls nicht stattfinden kann die B-Liga-Partie der Union Kervenheim auf heimischen Platz gegen den SV Asperden.

Auf dem Twistedener Kunstrasen soll hingegen heute das Leder rollen. Dort empfängt die DJK von Trainer Andreas Holla den FC Aldekerk. Während die Twistedener mit 26 Punkten auf dem Konto Platz zehn belegen, steht der FCA mit 21 Zählern auf Rang 14 und damit auf dem ersten sicheren Nichtabstiegsplatz. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr. jaab