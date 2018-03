Die Union Wetten hat im Abstiegskampf der Kreisliga A einen immens wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Bei der SGE Bedburg-Hau II konnte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen am Sonntagmittag verdient mit 4:1 durchsetzten und damit den vierten Saisonsieg einfahren. In der Tabelle steht die Union mit nun zwölf Punkten jedoch weiterhin auf einem direkten Abstiegskampf, konnte durch den Sieg jedoch die Hoffnung am Leben halten.



„Das war nicht nur hochverdient, sondern überlebenswichtig“, sagte Lemmen am Sonntag nach dem eingefahrenen Dreier beim Tabellenneunten aus Bedburg-Hau. „Wir waren von der erste…

