„Piepshow“, Spinnereien und Treckersurfen

Den Streuobstwiesen-Tag hätte Bio-Landwirt Bernd Verhoeven eigentlich absagen können. Als im vorgezogenen Frühling und dann doch noch einmal einsetzenden Frost alle Blüten erfroren, war schon klar: die Obstbäume auf den Wiesen würden kaum Ertrag bringen. So hätte sich der Anlass des Festes von selbst erledigt.

Nicht so bei dem Ehepaar Anne und Bernd Verhoeven mit Tochter Lucie. Grund zum Feiern gibt es auch ohne Obst, das dieses Jahr nur in Plantagen mit Berieselungsanlagen ausreichend gab. Hunderte Besucher des Hofes am Rand…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.