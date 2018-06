Er zählt sicherlich zu den ganz großen seiner Spezies: Denn alljährlich machen sich bis zu 30.000 Teilnehmer auf den Weg, um beim Niederrheinischen Radwandertag dabei zu sein. „Unsere Kernkompetenz ist der Rad-Tourismus“, sind sich die Tourismus-Beauftragten im Kreisgebiet einig und lassen keinen Zweifel daran, dass das Stahlross deutlich hilft, die Gästebetten zwischen Kranenburg und Emmerich am Rhein und zwischen Rheurdt, Wachtendonk und Kerken zu füllen.

Am 1. Juli ist es nun wieder so weit. Zum 27. Mal findet das Stahlross-Festival der Niederrhein-Freunde statt – im Kreisgebiet auf gleich 26 Routen, teilweise grenzüberschreitend. Zwischen 10 und 17 Uhr locken alle 16 Städte und Gemeinden zu den jeweiligen Start- und Zielpunkten, wo neben vielen Überraschungen auch die Kreis-Prospekte mit den Radwanderkarten auf Interessierte warten.

Was 1992 mit fünf Orten begann, das ist inzwischen mit über 60 teilnehmenden Städten und Gemeinden zum größten gemeinsamen deutsch-niederländischen Fahrrad-Vergnügen für die ganze Familie geworden. Insgesamt 82 Routen können zwischen Kranenburg und Heinsberg befahren werden – koordiniert von der Niederrhein Tourismus GmbH, die einmal mehr Veranstalterin ist. Mit dabei auch verkürzte Familienstrecken oder aber ausgewählte Routen für E-Bikes. Eines haben die Routen in diesem 27. Jahr des Radwandertags allerdings gemeinsam: Sie alle stehen im Zeichen der Kulinarik. Bei vielen gastronomischen Betrieben am Wegesrand stehen für die Teilnehmer kleine Gratisleistungen bereit, ob Freigetränk, Gebäck oder Kuchen. Denn zu jeder erlebnisreichen Radtour gehört auch eine gemütliche Pause.

Attraktive Preise locken auch bei der zentralen Tombola. Teilnehmer, die eine Startkarte mit mindesten zwei Stempeln vorweisen können nehmen automatisch hieran teil und können sich auf Gewinne wie ein Fahrrad, einen Segelflug über Emmerich am Rhein, einen Tagesausflug in Kalkar, Saunagutscheine und vieles mehr freuen.

„Der Startschuss kann fallen. Die Touristiker der Region freuen sich, die zahlreichen Fahrrad-Freunde am Niederrhein zu begrüßen“, lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve voller Vorfreude alle die ein, die es genießen, vorbei an Wasserschlössern, an Mühlen, historischen Ortskernen, an Museen, Waldgebieten und Deichen für einen Sommersonntag den Alltag hinter sich zu lassen.