Halber Thron, volle Kirmes

Eine Twistedener Kirmes ohne Königsthron ist möglich. Aber nur halb so schön. Das war auch Siegmund Schlutt bewusst, der zur fortgeschrittenen Stunde schließlich beherzt auf den Vogel schoss und sich damit beim traditionellen Vogelschießen am Himmelfahrtstag die Königswürde sicherte. „Es war kein wirklicher Anwärter auf den Königsthron da“, so das Mitglied der Twistedener St. Antonius-Bruderschaft.

Zwar kann der diesjährige Schützenkönig keine Königin an seiner Seite präsentieren, dafür aber zwei junge Minister, die ihn während seiner Regentschaft den Rücken stärken werden. „Auch wenn wir nur einen halben Thron präsentieren können, werden wir mit den Twistedenern eine volle Kirmes feiern“, versichern Siegmund Schlutt, Daniel Witte und Alexander Hecks.

Als langjähriges und treues Mitglied in der Bruderschaft ist Siegmund Schlutt in Twisteden kein Unbekannter. Im Gegenteil. Schon 1998 vertritt er mit Doris Mierzwa an seiner Seite die Königswürde, begleitete 2002 und 2009 als Minister, ebenfalls mit Doris Mierzwa, das jeweilige Königspaar. Mit 19 Jahren tritt der in Twisteden aufgewachsene Junggeselle der Bruderschaft bei, schließt sich gleichzeitig der Schießgruppe an. Für Siegmund Schlutt ist das Vereinsleben ganz wichtig. „Hier erfähr…

