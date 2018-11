Adventsmarkt in Winnekendonk

Seit vielen Wochen sägen, hämmern, nähen und malen sie: Die vielen Aussteller des Winnekendonker Adventsmarktes stehen bereit und warten in freudiger Anspannung auf das erste Adventswochenende. Einmal mehr lädt der Heimatverein „Ons Derp“ Winnekendonk an zwei Tagen zum Adventsmarkt auf dem Alten Markt ein.

Unzählige Lichterketten und liebevoll dekorierte Holzhütten setzen den gemütlichen Dorfkern an diesen Tagen wieder ganz besonders in Szene. Und auch in diesem Jahr strömt der Duft von Waffeln, Glühwein und Honig bereits ab Samstagnachmittag über den Marktplatz. Ein vielfältiges Sortiment soll die Besucher am Samstag, 1. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, begeistern.

Im Vordergrund des Angebotes der Aussteller stehen wieder Unikate und Selbstgemachtes. So werden neben Produkten aus Honig und weihnachtlicher Floristik auch Näh- und Häkelarbeiten sowie Gebäck in den Holzhütten präsentiert. Das Sortiment des Marktes bietet darüber hinaus eine große Auswahl an Dekorationen aus Glas, Holz, Stoff und Schmuck.

Neben privaten Anbietern werden auch Vereine ihre Produkte auf dem bereits zum 28. Mal stattfindenden Markt verkaufen. Ehrenamtliche des Heimatvereins übernehmen wie in jedem Jahr den Auf- und Abbau des Marktes und auch kulinarische Stände werden durch sie betreut. Das Gesamtangebot der deftigen Speisen reicht von Grillwürstchen, Grünkohl, Ofenkartoffeln bis hin zu Reibekuchen. Andere Stände bieten Süßes wie Zuckerwatte, Popcorn und Waffeln. Selbstverständlich sind auch Glühwein und Kakao im Angebot.

Bei Kaffee und Kuchen in der angrenzenden Öffentlichen Begegnungsstätte können sich die Besucher zwischendurch bei einer filmischen Untermalung ein wenig aufwärmen.

Für die jungen Besucher gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren. Traditionell besucht der Nikolaus den Markt in Winnekendonk. In seinem Gepäck hat er lecker gefüllte Tüten für die Kleinen. Außerdem erwartet die Kinder ein Karussell. In einer der vielen Holzhütten gibt’s auch wieder eine Verlosung, bei der die Gewinnlose direkt eingelöst werden können.

Die Jugendgruppe des Musikvereins untermalt die schöne Atmosphäre am Samstag ab 16 Uhr mit weihnachtlichen Klängen. Am Sonntag ab 12.15 Uhr stimmt Karl Timmermann mit bekannten Melodien auf den Tag ein.