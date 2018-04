Ein weiterer Neuzugang komplettiert das kreative Team des Gemeinschaftsbüros „E-Werk Office-Port“ von KB-Herausgeber Rudi Beerden an der Johannesstraße 11 in Kevelaer. Dort hat jetzt Timo Pastoors „seine Zelte“ aufgeschlagen. Das sollte man in seinem Fall nicht zu wörtlich nehmen: Timo Pastoors ist geprüfter Immobilienbewerter EIA. Sein Service-Portfolio rund um private und geschäftliche Immobilien umfasst individuelle Verkaufsbegleitung, Neuvermietung mit Mietverwaltung, Wertermittlung und Immobilienverwaltung. Weitere Informationen im Internet auf www.pastoors-immobilien.de