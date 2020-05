Heinz Ermers ist nicht nur Kevelaerer SPD-Mitglied, sondern auch langjähriges Mitglied der IG BCE und stellvertretender Betriebsrat des Uerdinger Weißmacher-Herstellers „Venator“. Als aktivem Gewerkschaftler treibt ihn schon um, dass der 1. Mai in diesem Jahr nicht so ist wie all die Jahre zuvor. „Dass wir nicht zu den Mai-Kundgebungen fahren können, das finde ich traurig. Das hat mir jedes Jahr grundsätzlich Spaß gemacht, den Grundgedanken der Arbeitgeber hochzuhalten und sich zu vereinigen.“ Sonst ist er dann immer im Landschaftspark Duisburg. „Das hat da schon ein gewisses Flair.“ Im Moment sei deutlich spürbar, dass viele Menschen angesichts der Corona-Krise andere Dinge bewegen als dieser für die Gewerkschaften sonst so wichtige Tag. „Wir sind alle getrieben von diesem Virus, und allem, was damit zusammenhängt.“