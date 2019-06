KBV besichtigt Firma Brocks

Im Rahmen ihrer Besichtigungen der Kevelaerer Unternehmen und Institutionen besuchte die Kevelaerer Bürgervereinigung die Firma Theodor Brocks GmbH & Co. KG am Kevelaerer Gewerbering. Die KBV-Mitglieder wurden von Felix Brocks begrüßt und durch das Unternehmen geführt.

Die Firma Brocks wurde 1923 gegründet und ist ein leistungsstarkes Familienunternehmen und als Fachgroßhandel in den Bereichen Fleischereibedarf und -maschinen, Großküchentechnik sowie Kälte- und Klimatechnik tätig. Über 40 Mitarbeiter betreuen Industrie- und Handwerksbetriebe in Deutschland sowie in Teilen Europas. Das Sortiment umfasst mehr als 25.000 Artikel.

Der Kundendienst und Service wird von geschulten Servicemitarbeitern übernommen. Die Theodor Brocks GmbH & Co. KG verfügt über eine eigene Werkstatt und ein großes Ersatzteilsortiment. Die Firma Brocks bildet in den Berufen Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel, Mechatroniker für Kältetechnik, Elektroniker für Betriebstechnik und Fachkraft für Lagerlogistik aus.

An der abschließenden Fragerunde nahmen auch die Geschäftsführer Wilhelm Brocks und Daniel Brocks teil. Der Stellv. KBV-Geschäftsführer Gottfried Winkels bedankte sich zum Abschluss für die sehr informative Erläuterung und Führung.