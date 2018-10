Neuer Mercedes vor der Haustür geklaut

In der Zeit zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch (17. Oktober), 8.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Gluckstraße einen schwarzen Mercedes S 560 mit dem Kennzeichen KLE-RZ500. Der ein Jahr alte Mercedes war vor dem Haus des Besitzers geparkt. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon: 02823/ 1080