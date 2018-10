Damit man sich nicht aus den Augen verliert

Um sich nicht aus den Augen zu verlieren, treffen sich alljährlich die ehemaligen Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Kleve und die Ehrenmitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve mit ihren Frauen.

In diesem Jahr fand das Treffen in Kalkar statt. Hier wurden die Gäste im historischen Ratssaal von Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz bei Kaffee und Kuchen begrüßt und bewirtet. Die Bürgermeisterin informierte über die Struktur der Stadt Kalkar mit ihren Ortschaften und über aktuelle Themen. Der Ehrenvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Kreisbrandmeister a.D. Matthias Schwartges aus Winnekendonk, dankte der Bürgermeisterin für den Empfang, für die Grußworte und die interessanten Informationen über ihre Stadt. Als Erinnerung überreichte er den Wappenteller des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve.

Schwartges hieß auch namens seines Mitorganisators Toni Gorißen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Nachmittags willkommen. Sein besonderer Gruß galt Wirtschaftsförderer Dr. Bruno Ketteler und dem Bezirksdirektor a.D. der Provinzial HansJochem Spies. Eine besondere Gratulation erfuhr an diesem Tage Schwartges seinerzeitiger Nachfolger im Amt des Kreisbrandmeisters, Amt Paul-Heinz Böhmer, der trotz seines 65. Geburtstags am Kameradschaftstreffen teilnahm.

Bruno Ketteler dankte den Organisatoren Schwartges und Gorißen stellvertretend für alle Teilnehmer für die perfekte Vorbereitung der Veranstaltung. Nach dem Erinnerungsfoto auf der Rathaustreppe mit der Bürgermeisterin wurden die Ehemaligen von Stadtführern bei einem kurzweiligen Rundgang über die Gebäude am Marktplatz und in der Nicolaikirche über die Schnitzaltäre informiert.

Anekdoten auf Platt

Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames Essen im Restaurant „de Deichgräf“ in Grieth. Hier konnte Schwartges zudem Kreisbrandmeister Reiner Gilles, der auch ein Grußwort sprach, und Rektor a.D. Herbert Arntz begrüßen. Vor dem Abendessen wurde ein von Vera Poorten mit launigen Anekdoten in plattdeutscher Sprache verfasster Reisebericht im Duo mit Schwartges vorgetragen. Beim Essen wurden schließlich viele Erinnerungen ausgetauscht und so fand ein abwechslungsreicher Nachmittag einen gelungenen Abschluss.