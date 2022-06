Schützen freuen sich über einheitliche Jacken

Bei zahlreichen Veranstaltungen wie z.B. Wintervergleichskämpfen, Bezirksmeisterschaften, Seminaren und Versammlungen ist es für die Schützen nicht erforderlich, in strenger Uniform zu erscheinen. Aus diesem Grund hat die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1635 Kevelaer e.V. nun Jacken mit aufgedrucktem Vereinsemblem für alle Mitglieder angeschafft – für ein einheitliches Erscheinungsbild auch ohne Uniform. Die Jacken sollen auch im privaten Umfeld getragen werden, um Interesse an der Bruderschaft zu wecken. Zu Ihrer Freude erhielt die „Seb“ von der Volksbank an der Niers, Geschäftsstelle Kevelaer, eine großzügige Spende für die Anschaffung. Diese wurde durch Geschäftsstellenleiter Michael Rütten (Foto vorne 2.v.r.) überreicht.