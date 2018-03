In den vergangenen sechs Monaten hat das SOS-Kinderdorf Niederrhein 23 AlltagsbegleiterInnen aus dem Kreis Kleve qualifiziert. Die Absolventen des Zertifikatskurses können sich künftig in Altenheimen, in der ambulanten Pflege oder auch bei der Betreuung Demenzkranker fachkundig einbringen. Nun fand die Abschlussfeier im SOS-Kinderdorfzentrum Kleve statt.

Alltagsbegleiter kümmern sich insbesondere um die Betreuung und Beschäftigung älterer Menschen und schaffen mit ihren Aktivitätsangeboten Strukturen im Alltag. Neben der Feiertags- und jahreszeitlichen Gestaltung unterstützen die BegleiterInnen bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben wie Kochen oder Bügeln. „Ein besonderer Schwerpunkt des Kurses ist die biographieorientierte Arbeit. Wenn ein betreuter Mensch früher viel mit Blumen gearbeitet hat, dann entwickeln wir Aufgaben und Angebote rund um das Thema Blumen. So sollen vorhandene Fähigkeiten wieder aktiviert und gestärkt werden“, erläutert Karin Lotto, Leiterin des Fachseminars Altenpflege beim SOS-Kinderdorf Niederrhein.

Kursleiter Halim Mouhajer betont: „Unsere Teilnehmenden sind hochmotiviert und freuen sich darauf, bald bei der Alltagsbewältigung unterstützen zu dürfen.“ Für den Beruf Alltagsbegleiter sind Einfühlungsvermögen, Zugewandtheit und Freude an der Kommunikation mit älteren Menschen Grundvoraussetzungen. Im Qualifikationskurs werden dann noch weitere Fertigkeiten wie Krankheitslehre, Gesundheitsförderung und Sterbebegleitung vermittelt.

Wer Interesse hat, die KursteilnehmerInnen kennenzulernen oder selbst einen Kurs absolvieren möchte, kann sich gerne an Karin Lotto, Leiterin des Fachseminars Altenpflege, unter Telefon: 02821/750755 wenden. Der nächste Qualifizierungskurs startet am 3. April.