Neuer DEHOGA-Vorstand gewählt

Die DEHOGA-Kreisgruppe Kreis Kleve hielt ihre Jahreshauptversammlung ab. Neben dem Besprechen des verbesserten Rechtsschutzes durch die Mitgliedschaft und aktueller Themen, wurde der Vorstand neu gewählt.

Junge erfolgreiche Gastronomen konnten davon überzeugt werden, sich in die Verbandsarbeit einzubringen.

Han Groot-Obbink vom Wunderland Kalkar ist zum Vorsitzenden gewählt worden. Seine Stellvertreter sind Thorben Schröder (Foto rechts), Landgasthof Westrich in Bedburg-Hau und Egbert Groterhorst, Lindenstuben Geldern. Tim Janßen (links) vom Stadthotel am Bühnenhaus in Kevelaer ist Fachgruppenleiter für die Berufsausbildung. Die Fachgruppe für Hotels vertritt Han Groot-Obbink und die der Gaststätten Thorben Schröder.

Beisitzer sind Elisabeth Billion, Haus Nachtigall, Uedem, und aus Kevelaer Udo Holtmann, Café Nederkorn, Nicole Grüttner, Hotel Klostergarten, und Klemens Dicks, Restaurant Goldener Schwan.

Geschäftsführer Thomas Kolaric gratuliert den gewählten Vorstandsmitgliedern und freut sich, dass es gelungen ist, den Generationenwechsel einzuläuten und dass sich junge Gastronomen künftig aktiv für die Branche einsetzen werden.

Foto: privat