Busmanns Spätschicht geht in die zweite Runde

Viele Besucher – darunter sehr viele junge Menschen und Familien – haben sich über die Möglichkeit gefreut, abends entspannt und ohne Zeitdruck in „ihrer“ Innenstadt auf Entdeckungsreise zu gehen. Gemeinsam mit allen anderen Beteiligten haben sie der Spätschicht im Oktober zu einem gelungenen Start verholfen. Die Verweildauer in vielen Geschäften war hoch. Gerne wurde in angenehmer Atmosphäre gebummelt, geredet und eingekauft und auch die Gastronomen haben sich über volle Tische gefreut.

Nun bietet sich am Freitag, 16. November, erneut die Gelegenheit zum Spät-Shoppen. Viele Händler und Gastronomen der Haupt- und Busmannstraße werden ihre Geschäfte wieder bis 21 Uhr öffnen. Welche besonderen Aktionen sich die einzelnen Händler einfallen lassen, kann „live“ im Internet auf Facebook unter „2. Busmanns Spätschicht“ (www.facebook.com/events/833510747039848) oder auf www.busmanns-spätschicht.de verfolgt werden. Natürlich informiert jeder teilnehmende Händler auch gerne im direkten Gespräch.

Grafik: Veranstalter