Um in dieser außergewöhnlichen Weihnachtszeit etwas Farbe in die Kevelaerer Pflegeeinrichtungen und Altenheime zu bringen, hat sich der Gartenbaubetrieb Gesthuisen & van Loon etwas Besonderes einfallen lassen: Die Mitarbeitenden verteilten in dieser Woche als Spende 1.500 blühende Azaleen an 17 Einrichtungen in der Wallfahrtsstadt.

Foto: privat