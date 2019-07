Autofahrerin mit Pistole bedroht

Am Samstag, 27. Juli, gegen 23.20 Uhr, wollte eine 24-jährige Frau aus Kevelaer in einem Opel Corsa einen Parkplatz an der Johannesstraße verlassen. Als sie an der Schranke anhielt und die Parkkarte in den Automaten schob, stand eine jugendlich aussehende männliche Person an der Beifahrerseite und bedrohte sie mit einer Pistole, ohne etwas zu sagen. Die Schranke öffnete sich und die 24-Jährige fuhr an. In diesem Moment zersplitterte die Scheibe der Beifahrertür, ohne dass die 24-Jährige einen Schuss gehört hatte. Ein Projektil oder eine Hülse wurde nicht am Tatort gefunden. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter war 15 bis 16 Jahre alt, 1,60 bis 1,65m groß und hatte eine normale Statur. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine dunkle Hose. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880.