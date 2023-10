Unter dem Motto „Stadt. Land. Jobs. – Kevelaer kann´s“ hat die Wirtschaftsförderung eine Fachkräftekampagne gestartet. Ziel ist es, mit einer Plakat- und Buskampagne Kevelaer als attraktiven Arbeitsort in den Fokus zu rücken. Auf den Plakaten sind beispielhaft die Berufe Lagerlogistiker, Tischler, Pflegefachkraft, Produktionshelfer, Bauzeichner und Koch zu sehen. Die großflächigen Plakate stehen an den Hauptverkehrsachsen in Weeze, Kleve, Bedburg-Hau, Rees und Xanten sowie an einigen Standorten in Kevelaer. Ab Mitte November werden die Großflächen-Plakate an anderen Standorten in Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Kamp-Lintfort, Kerken und Kleve zu sehen sein.

Werbung im Kreisgebiet

Die Plakat-Motive sind ebenfalls vollflächig auf dem Heck von sechs Bussen, die im Kreisgebiet und darüber hinaus unterwegs sind, über einen Zeitraum von drei Monaten zu sehen. Die Fachkräftekampagne ist crossmedial angelegt, sodass auch regelmäßig Beiträge auf den „Mein Kevelaer“-Social Media-Kanälen zu sehen sind. „Mit der Fachkräftekampagne wollen wir nicht nur allgemein auf Jobs in Kevelaer aufmerksam machen, sondern auch gezielt Auspendler aus Kevelaer ansprechen, denen vielleicht gar nicht bewusst ist, welche Berufsperspektiven die Kevelaerer Unternehmen bieten“, sagt Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung.

Weitere Maßnahmen geplant

Die Plakate samt Buskampagne sind nur der Anfang der Fachkräftekampagne. Den wichtigsten Baustein der Kampagne stellt das Employer Branding-Portal dar, das die Wirtschaftsförderung den Kevelaerer Unternehmen am 9. November um 18 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus vorstellt. „Wir haben neben den Unternehmen auch die Schulen eingeladen, da das Portal unter anderem auch die Möglichkeit bietet, Ausbildungsstellen und Praktika anzubieten bzw. zu suchen und so ein hervorragendes Instrument für den direkten Austausch zwischen Schülern und Unternehmen werden kann“, betont Wirtschaftsförderin Verena Rohde.

Unternehmen können sich noch bis zum 3. November unter wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de zur Veranstaltung am 9. November anmelden.