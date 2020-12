Einzelhändler bescheren Kunden besondere Freude

Der diesjährige Krippenmarkt kann nicht stattfinden, doch das tut der Vorfreude der Geschäftsleute auf die Adventszeit keinen Abbruch. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, den Kunden und Gästen zu zeigen, dass wir für sie da sind!“, ist sich die Händlerschaft einig. Von der persönlichen Begrüßung über die Beratung bis hin zur Tasse Kaffee für die wartende Begleitung, hier ist der Kunde König. Und beim Gang zur Kasse erwartet den Kunden als besonderes Dankeschön die ein oder andere Teilnehmerkarte für die diesjährige Weihnachtsverlosung.

Am Samstag fiel der Startschuss zu der Aktion; nun sollen viele Tausend Lose über den Warentisch des Einzelhandels in Kevelaer wandern. Die Anzahl der Lose richtet sich nach dem Einkaufswert. Die ausgefüllten Lose können in die bereitgestellten Losboxen im Selbstbedienungsbereich der Sparkasse und der Volksbank an der Busmannstraße eingeworfen werden.

Viele Einkaufsgutscheine warten auf die Gewinner. Wenn am zweiten, dritten und vierten Adventssonntag um 12 Uhr die glücklichen Gewinner im Konzert- und Bühnenhaus gezogen werden, kann dies live in den sozialen Netzwerken verfolgt werden. Karl Timmermann und Winfried Janssen von der mitveranstaltenden Event- und Marketingagentur Kevelaer UG werden die Gewinner verkünden. Wer dies verpasst hat, findet unter www.kevelae-rer-krippenmarkt.de eine Gewinnerliste. Die Gewinner werden selbstverständlich umgehend benachrichtigt.