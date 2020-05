Onse Börgermäster sall et wäll ducke. Also sprach meine liebe Mechel in der vorigen Woche voller Hoffnung, auf dass der werte Herr mit seiner Rathausmannschaft richtige und gute Entscheidungen treffen möge. Und dass unser aller Wohl bei dem KvGG-Absolventen des Jahres 1999 in guten Händen liegt, kann man mit Fug und Recht nicht wirklich bestreiten. Man macht sich ja dennoc…