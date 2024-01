Der Busman Die drei Waisen

/ von Kevelaerer Blatt



Nee, nee, Mechel, was war das für ein wirrer Traum. Da ging aber auch alles durcheinander. Den muss ich dir unbedingt erzählen. Er muss wohl was mit dem Dreikönigsfest zu tun haben.

Also, zuerst waren da drei Männer, die partout nichts miteinander zu tun haben wollten: Olaf, Robert und Christian. Weil sie aber alle das gleiche Ziel hatten, nämlich für Deutschland und möglichst für die ganze Welt das Heil zu suchen, machten sie sich doch gemeinsam auf den Weg. Olaf versprach: „Ich werde euch führen.“ Unterwegs lauerten überall Gefahren; von links und noch mehr von rechts und vor allem aus dem Osten drohte Unheil. Die Reise wurde kostspieliger als gedacht. Sie mussten viel Geld ausgeben, um den eisigen Winter zu überstehen und dann gab es da noch einen Krieg, wodurch sie nicht weiter kamen, das Heil zu finden. Olaf sagte: “Wir müssen dem Stern folgen, der hat doch damals die Weisen aus dem Morgenland zur Krippe geführt.“ Leider war aber das Wetter durch die Klimakatastrophe so grau geworden, dass sich nachts kein einziger Stern am Himmel erblicken ließ.

Robert wollte mehr nach links gehen, aber Christian mehr nach rechts. Und da Olaf jetzt auch noch seinen Kompass verloren hatte, beweg…