Mit Volldampf aus der Winterpause

Kevelaerer Volleyballer starten am Wochenende wieder in den Wettkampf

Nach der kurzen Winterpause geht es für beide Volleyballmannschaften aus Kevelaer direkt mit Heimspielen wieder los.

In der freien Zeit feierten die Volleyballer auch ihr Weihnachtsfest. Nach einer Moutainbikerunde durch die Mergelstein-Grotten, 40 Meter unter der Erde, bei Valkenburg (NL) ließ sich der Nikolaus ein paar mahnende Worte nicht nehmen und forderte doch ein wenig mehr Leistungsbereitschaft. Insbesondere die Trainingbeteiligung muss besser werden. Immerhin gelobten alle Anwesenden Besserung.

Im ersten Spiel des Jahres und gleichzeitig letztes Spiel der Hinrunde trifft die erste Mannschaft am Samstag, 19. Januar, um 15 Uhr auf den Tabellenzweiten von Verberger TV. Dieser musste im letzten Spiel des alten Jahres die erste Niederlage gegen den TuB Bocholt III hinnehmen und gab so die Tabellenführung ab.

Das Team ist mit Trainerin Heike Thyssen wieder voll in das Training eingestiegen und hofft auf eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Spieler sind alle fit und haben die letzten Einheiten zum Feinschliff genutzt. Die Verberger bleiben aber in der Favoritenrolle.

In einem Vorbereitungsturnier zu Saisonanfang war der KSV noch chancenlos. In der Zwischenzeit haben die Spieler aber entscheidende Fortschritte gemacht und können zumindest mit jedem Gegner mithalten. Also ist auch hier eine Überraschung nicht ausgeschlossen.

Die Zweitvertretung vom Kevelaerer SV trifft in ihrem Heimspiel am Sonntag, 20. Januar, um 12.30 Uhr auf die 2. Mannschaft vom DJK Tusa 06 Düsseldorf.

Die Mannschaften sind Tabellennachbarn und belegen die Plätze 5 und 6. Die bisherige Saison vom KSV II war sehr durchwachsen und mit Felix Boetselaars ist auch ein starker Spieler aus beruflichen Gründen zurückgetreten.

Die zweite Mannschaft muss in das Spiel finden, um ihre Stärken zu zeigen.

Wenn die Spieler ihr volles Potential abrufen können, ist ein Sieg sicher drin.