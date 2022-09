KSV-Volleyballer starten in die neue Saison

Kevelaerer SV II – TSV Weeze 3:0 (25:10 25:22 25:13)

In heimischer Halle empfing der KSV II den TSV Weeze. Da wichtige Leistungsträger, Jan Broeckmann und Marco Bergers, nicht zur Verfügung standen, musste Coach Peter Herbe die jungen Spieler schnell integrieren.

Das gelang besser als vermutet. Sicherlich vereinfachte auch die junge und unerfahrene Mannschaft vom TSV Weeze dieses Vorhaben. Die Weezer Herren hatten kaum Zeit zum Luft holen.

Der erste Aufschlag wurde direkt abgenommen und dann legte Peter Herbe sieben Sprungaufschläge nach. Aber auch aus dem Spiel heraus war der KSV im ersten Satz zu sicher.

Die „Youngster“, Mats Herbe, Kevin Skornia und Szymon Marcjan, zeigten sich aufmerksam und steuerten ihrerseits noch 12 Aufschlagspunkte bei. Satz eins war mit 25:10 eine klare Angelegenheit.

Im zweiten Satz nahm die Fehlerquote aber deutlich zu. Viele verschlagene Aufschläge und nicht konsequent genutzte Angriffschancen ließen den TSV ein wenig davon ziehen.

Beim Stand von 11:16 musste eine Auszeit den KSV wieder die richtige Richtung aufzeigen. Punkt für Punkt kämpfte sich der KSV heran und beim Stand von 19:22 konnte Peter Herbe den Satz mit 6 Sprungaufschlägen beenden.

Im dritten Satz waren alle Spieler von Anfang an konzentriert. Die Routiniers André Ophey und Tobias Reuters spielten nahezu fehlerlos. Kleine Wackler in der Annahme wurden schnell durch Libero Janik Janßen ausgeglichen.

Nach 57 Minuten stand ein 25:13 und damit der 3:0 Erfolg fest. Sehr zufrieden war Coach Herbe mit den Leistungen der beiden 16-jährigen Spielern, Kevin Skornia und Szymon Marcjan, und dem erst 13-jährigen Mats Herbe.

Für den Kevelaerer SV II spielten: Janßen, Marcjan, Mats Herbe, Ostrau, Reuters, Peter Herbe, Ophey, Skornia

Weiter ging es Sonntags mit dem Spiel der Damen in der Bezirksklasse.

Kevelaerer SV – 1. VBC Goch 0:3 (12:25 22:25 13:25)

Das hatte sich Trainer Alessandro Nobbers sicher ein wenig anders vorgestellt. Gegen die neuformierte und junge Mannschaft vom 1.VBC Goch hatte man sich doch mehr ausgerechnet als das Endergebnis von 0:3 zeigt.

Die Ansätze im Spiel um die beiden Zuspieler Felina Backes und Gianna van Husen, waren teilweise gut, aber umso länger die Spielzüge dauerten desto eher machten die Kevelaerer Damen die Fehler.

Die Gocher Mädels zogen so Punkt für Punkt davon und holten sich Satz eins mit 25:12. Die kurzfristig ins Team geholte Heike Thyssen, sollte der Mannschaft mit ihrer Erfahrung jetzt Stabilität geben.

Das funktionierte auch bis zum Stand von 16:16. Dann nutzten die Gocher jeden Fehler auf Seiten des KSV gnadenlos aus und gewannen Satz zwei mit 25:22.

Die Luft war beim KSV jetzt raus und ein letztes Aufbäumen wurde durch kleine Fehler zunichte gemacht. So ging auch Satz drei mit 25:13 und somit das Spiel mit 3:0 an Goch.

Folgende Damen waren für den Kevelaerer SV am Netz: van Husen, Pitz, Backes, Wassen, Boßer, Vennhoff, Drews, Praest, Saborowski, Peters, Thyssen

Weiter geht es für die Volleyballer schon am kommenden Wochenende. Den Beginn machen dort die Damen, welche am Samstag um 14 Uhr bei der dritten Mannschaft von SV Bedburg-Hau antreten müssen.

Die erste Mannschaft, welche letztes Wochenende spielfrei hatte, empfängt in der Zweifachturnhalle im Schulzentrum Hüls, ebenfalls am Samstag um 17:30 Uhr, die DJK Tusa 06 Düsseldorf.

Düsseldorf konnte sein erstes Saisonspiel gegen Holzheim mit 3:1 gewinnen. Trainerin Heike Thyssen möchte

allerdings auch in dieser Saison wieder ganz oben mitspielen und peilt einen Sieg an.

Bisschen Sorge bereiten allerdings die Ausfälle, welchen den Kader auf 7 Spieler schrumpfen lässt. Die zweite Mannschaft spielt am Sonntag um 15:30 in Goch gegen den SV Bedburg-Hau II.

Bedburg-Hau musste am ersten Spieltag eine deutliche 0:3 Niederlage einstecken. Auch aufgrund der Rückkehr von Marco Bergers in den Kader des KSV, geht dieser als Favorit in die Partie.