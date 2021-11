Ehrungen bei der DLRG Ortsgruppe

Im Rahmen der alljährlichen Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Kevelaer ehrte Herbert van Bühren als Vorsitzender des Ehrungsausschusses wieder einige Mitglieder für die langjährige Treue zur DLRG.

Ausgezeichnet wurden Friedrich Koch für 70-jährige Treue, Gerhard Martens für 50-jährige Mitgliedschaft, Bernd Thyssen, neben zwei weiteren Schwimmern, für 40-jährige Mitgliedschaft und fünf DLRG-ler*innen für 25-jährige Zugehörigkeit.

Zudem blickte die DLRG auf ein in Pandemiezeiten doch erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Zwar konnten Pfingst- und Sommerlager auch in diesem Jahr wieder nicht wie gewohnt stattfinden und auch das Schwimmen und Gruppenstunden nur in kleinerem Rahmen. Dennoch haben die vielen unermüdlichen Ehrenamtler*innen dafür gesorgt, dass vor allem für die kleinen Schwimmer*innen ein bisschen Normalität herrschte, der Schwimmunterricht weitergehen konnte und durch kleine Gruppenstunden auch mal der Spaß im Vordergrund stand. Dafür dankte vor allem Vorsitzender Werner Pfeifer.