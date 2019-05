„Atempause“ zieht um

Momentan ist noch nicht viel von den sommerlichen Temperaturen 2019 zu spüren, aber der gerade erschienene Programmflyer der „Atempause im August“ soll trotzdem schon Lust machen auf Sommer, Entspannung und Fitness.

5. bis 23. August 2019



Das von der Wallfahrtsstadt Kevelaer organisierte dreiwöchige Programm vom 5. bis 23. August unter dem Motto „Gesund an Leib und Seele“ wird Dank der zahlreichen Sportpartner auch in diesem Jahr wieder sehr abwechslungsreich. Ob Auspowern, Gesundheit und Entschleunigung – für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas Passendes dabei. Auch der traditionelle Abschlussabend mit Verpflegung durch Edeka Brüggemeier und Rewe Narzynski sowie das Open-Air-Kino, präsentiert von der Volksbank an der Niers, wird als abschließendes Highlight der Veranstaltungsreihe nicht fehlen.

In diesem Jahr findet die „Atempause im August“ nicht wie gewohnt auf der Hüls-Wiese, dem momentan entstehenden „Solegarten St. Jakob“, statt, sondern auf der Wiese am Schulzentrum. Im Veranstaltungszeitraum ist die Anlegung der Wege und der Parkanlage noch nicht abgeschlossen. Die Veranstaltung weicht einmalig auf die Fläche hinter der Dreifachturnhalle aus. Die möglichen Anfahrtswege zur neuen Fläche sind im Programmflyer durch einen Lageplan abgebildet und somit leicht zu finden. Nach Fertigstellung des muschelförmigen Gradierwerks und der Parkanlage im Frühjahr 2020 ist dies der perfekte Ort, um die „Atempause im August“ ab dem kommenden Sommer dort auszurichten.

Der Programmflyer mit der Übersicht aller kostenfreien Sportkurse liegt bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie selbstverständlich auch bei allen Partnern der Veranstaltung zur Mitnahme aus.

Alle Infos auch online



Digital ist der Programmflyer unter www.kevelaer-tourismus.de verfügbar und steht zum Download bereit. Nähere Informationen zu den einzelnen Sportarten in Form von kurzen Kursbeschreibungen sind dort abrufbar. Alle Kevelaerer und Gäste dürfen sich bereits jetzt auf einen „aktiven“ August freuen.