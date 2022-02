SV Viktoria Winnekendonk spendet 5.000 Euro an Verein im Flutgebiet

In der vergangenen Woche überreichten der 1. Vorsitzende des SV Viktoria Winnekendonk, Peter Schlossarek, und seine Frau Andrea insgesamt 5.000 Euro an den SC Bad Bodendorf 1919 e.V. – einen Verein, der im Juli heftig von der Flutkatastrophe im Ahrtal getroffen wurde. Das Geld stammt aus einer 19-wöchigen Waffelbackaktion, die im Herbst vergangenen Jahres jeden Samstag vor dem Edeka Brüggemeier in Winnekendonk stattgefunden hatte und an der sich alle Viktoria-Mannschaften von den Bambinis bis zu den Altherren beteiligt hatten (das KB berichtete).

„Ursprünglich war die Aktion zur unterstützenden Finanzierung unseres Kunstrasenprojektes gedacht, doch nach der Flutkatastrophe hatten sich Vorstand und Verein dazu entschlossen, einen Verein im Ahrtal zu unterstützen“, erklärt der Verein den Hintergrund der Aktion. „Mit großer Betroffenheit haben wir die Hochwasserkatastrophe und deren Auswirkungen auf die Sportvereine in den Medien verfolgt. Kurzfristig hatten wir daher entschieden, den Ertrag einer Spendenaktion in Höhe von 5.000 Euro für einen besonders durch das Hochwasser betroffenen Verein zur Verfügung zu stellen“, sagt Peter Schlossarek.

Engagement, Tatkraft und Solidarität

Für den SC Bad Bodendorf 1919 e.V. findet der Winnekendonker klare Worte: „Die Bemühungen Ihres Vereins um den Wiederaufbau bzw. die Aufrechterhaltung des Vereinslebens haben uns berührt. Ihr Engagement, Ihre Tatkraft, aber auch die SolidAHRität hat uns tief beeindruckt. Lassen Sie sich auch weiterhin nicht unterkriegen und halten Sie an Ihren Zielen fest.“

Der SC Bad Bodendorf zeigt sich tief berührt von dieser Aktion. Lutz Baumann, 1. Vorsitzender des SCB, erklärt dazu: „Wir sind ergriffen von diesem Engagement. Diesen hart erarbeiteten Betrag nun zu spenden, ist wirklich eine Geste der SolidAHRität. Wir wissen aus eigener Erfahrung, welche Arbeit hinter einem Projekt ‚Kunstrasen‘ steht. Umso beeindruckter sind wir, dass dieser Betrag jetzt uns zu Gute kommt! Der SV Viktoria Winnekendonk 1922 e.V. ist jederzeit herzlich eingeladen, unser Gast in Bad Bodendorf zu sein. Wir freuen uns auf ein baldiges Treffen.“

Die eingenommene Summe der Vereinsmitglieder hatte Edeka Brüggemeier auf 5.000 Euro aufgerundet.