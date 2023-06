Neue und bekannte Attraktionen machen einen Besuch auf dem Schloss lohnenswert Sonntag ist Parkfest auf Wissen

/ von Michael Nicolas

Am Sonntag ist Parkfest auf Schloss Wissen. Foto: privat

Wenn man dem Freiherrn von Loë so zuhört, wenn dieser über Schloss Wissen spricht, teilt man seine Begeisterung für das historische Gemäuer gern und schnell.

Was gibt es da nicht alles zu entdecken: den gut 200 Jahre alten Schlosspark, in dem der Hausherr beinahe jeden Baum und Strauch persönlich zu kennen scheint, die Schlosskapelle, eine Art religiöses Fundament der Familie, bei dem das Fundament in der Tat eine ganz besondere Rolle spielt, historische Säle, in denen sich Familien- und weitere Geschichte abspielte, und nicht zuletzt ein echtes Verlies. Wer wollte da nicht mal ein Auge riskieren?

Höhepunkt: Führungen auf den Uhrenturm

Einmal im Jahr ist dies traditionell möglich, beim Parkfest auf Schloss Wissen. Und nach der Pandemie ist es auch wieder möglich, das Schloss selbst zu besichtigen und an Führungen teilzunehmen. Einen neuen Höhepunkt wird man dabei buchstäblich erleben können: Erstmals wird es in diesem Jahr Führungen auf den Uhrenturm geben.

Seit 2001 gibt es das Parkfest – da steckte der jüngste Sproß des Schlossherrn noch im Strampler, erinnert er sich – und se…