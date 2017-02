KSV, Union und Viktoria in die Vorbereitung gestartet

Rund einen Monat dauert es noch, bis die Teams in den Kreisligen in die Rückrunde starten. Am Sonntag, den 5. März, ist der erste Spieltag der zweiten Saisonhälfte terminiert. Bis dahin sind der Kevelaerer SV, die Union Kervenheim sowie die Viktoria Winnekendonk auf dem Trainingsplatz aktiv, um sich akribisch auf die Aufgaben in der Rückrunde vorzubereiten.

Seit dem vergangenen Donnerstag schnüren die Spieler des KSV wieder die Fußballschuhe. Als Tabellenzweiter geht die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce in die Rückrunde, einen Punkt muss die Mannschaft aufholen, um die Tabellenführung von der DJK Labbeck-Uedemerbruch zu übernehmen. „Wir wollen in der Vorbereitung noch einmal in allen Bereichen die Sinne schärfen, um unser Ziel, den Aufstieg…

