KSV-Triathleten waren in Xanten erfolgreich

Am 33. Nibelungen-Triathlon in Xanten nahmen die Triathleten des Kevelaerer Sportvereins mit Erfolg teil. Beim Triathlon geht es nicht nur um die mit Ehrfurcht gesehene sogenannte „Ironman“-Distanz, bei der 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen absolviert werden. Für die „ganz normalen Sportler“ gibt es verschiedene kürzere Distanzen, wie sie beim Xantener Nibelungen Triathlon in diesem Jahr bereits zum 33. Mal angeboten wurden.

So konnte sich Klaus Nissing bei der „Draxi“-Distanz über 500 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen in der Gesamtwertung einen hervorragenden 5. Platz erarbeiten. In seiner Altersklasse der 35-40-Jährigen war dies gleichbedeutend mit Platz 2. Für die Strecke benötigte er nur 00:55:52 (Stunden). Auch die „Draxi“ Staffel (Foto), besetzt mit Katrin Dilkaute (Schwimmen), Ralf Janßen (Radfahren) und Jenny Janßen-Heinrichs (Laufen) hat mit 01:05:17 und Platz 14 von 57 Staffeln gut abgeschnitten.

Über die „Olympische“-Distanz mit Strecken von 1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen lieferten sich Tobias Dilkaute (02:40:27, Platz 61) und Dirk Stehr (02:41:17, Platz 63) ein Kopf an Kopf Rennen