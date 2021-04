Klein gegen Groß bei Viktoria Winnekendonk

Getreu dem Motto der Fernsehsendung mit Kai Pflaume „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ forderten die beiden Kinderlauftreffgruppen des SV Viktoria Winnekendonk den Erwachsenenlauftreff zu einer Lauf-Challenge heraus. Der Anreiz: Die Kinder behaupteten, dass sie innerhalb von drei Wochen mehr Kilometer laufen werden als die Erwachsenen.

Um die Aktion auch für die Lauftreff-Minis im Alter von fünf bis neun Jahren attraktiv zu gestalten, überlegte sich das Betreuerteam eine „Trimm dich Strecke“ entlang der Fleuth. Eine Runde umfasste 2,2 Kilometer. An unterschiedlichen Stationen mussten die Kinder Übungen absolvieren. Die älteren von ihnen liefen in und um Winnekendonk ihre Runden.

Wöchentlich wurde ein Zwischenergebnis veröffentlicht. In der ersten Woche hatten die Kinder einen Vorsprung von fast 250 Kilometern. Das änderte sich in den nächsten zwei Wochen. Zwischenzeitlich gab es für kurze Zeit einen Gleichstand. Die Kinder gaben allerdings nicht auf und liefen voller Motivation noch einmal eine Strecke. Die Belohnung dafür am Challenge-Ende war ein klarer Sieg der Kinder mit einem Vorsprung von 104 Kilometern.

Ein großer Erfolg für die Kinder

Die 45 Kinder liefen insgesamt 1486 Kilometer, die 21 Erwachsenen brachten es in den drei Wochen auf 1386 Kilometer. „Das Ganze ist ein großer Erfolg für die Kinder, wenn man bedenkt, dass Kinder im Schnitt eine Strecke zwischen zwei und fünf Kilometern laufen, Erwachsene aber eine Strecke zwischen acht und zehn Kilometer pro Laufeinheit“, freuen sich die Verantwortlichen des Vereins in ihrer Mitteilung am Ende der Challenge.

Alle Teilnehmenden der Challenge erhalten ein von Viktoria Winnekendonk gesponsertes Bandana (Kopftuch / Halstuch) mit Vereinslogo. Außerdem muss der Erwachsenenlauftreff dem Kinderlauftreff die Getränke für das nächste Fest bezahlen.