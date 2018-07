Es war eine schwierige Saison für die Viktoria Winnekendonk. Bereits im vergangenen Sommer, als die Spielzeit gerade erst begonnen hatte, hatte Trainer Sven Kleuskens mit einigen Sorgenfalten auf die bevorstehenden Monate geblickt. „Ich war die ganze Zeit optimistisch, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Anders hätte es auch nicht geklappt“, meinte der Viktoria-Coach zwar rückblickend. Doch insbesondere aufgrund des knapp bemessenen Personals war dem Übungsleiter der Grün-Weißen bewusst, dass der Verbleib in der Kreisliga A keine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Am Ende waren es neun Punkte, die die Viktoria von den Abstiegsplätzen und damit vom Gang in die B-Liga trennten. Eigentlich ein beruhigendes Polster, dennoch wurde der Klassenerhalt von der Kleuskens-Elf erst wenige Wochen vor dem Saisonende fix gemacht. „Letztendlic…

