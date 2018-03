Traditionell übergab der Verein Jugendzahnpflege im Kreis Kleve e.V. das Zertifikat „Zahngesunder Kindergarten“ an alle Kindereinrichtungen, die sich im Vorjahr gemeinsam mit den Kindern, Eltern, Prophylaxehelferinnen des Vereins und den Patenzahnärzten besonders für die Zahnpflege eingesetzt haben.

Viele Kindergärten erhalten das Zertifikat schon seit vielen Jahren und zeigen damit, wie wichtig sie die Thematik Zahnpflege nehmen. Für dieses Engagement wurden die Einrichtungen nun für den zurückliegenden Zeitraum 2017 ausgezeichnet. 17 Laufräder warteten auf die Kinder aus den Einrichtungen im südlichen Kreisgebiet.



Mit den coolen Rädern können die Kinder nun in den Frühling starten und ihre sauberen Zähne der Sonne entgegenstrecken. Das nächste Etappenziel „Gesunde Zähne 2018“ haben die Jungen und Mädchen schon in Sichtweite. Mit dem großen Engagement der Erzieherinnen in den Einrichtungen und den Eltern zu Hause wird das Endziel „Kariesfreies Gebiss“ immer näher rücken. Auf geht’s also auch in 2018 weiter auf dem Weg zu kariesfreien Zähnen. In den Kindergärten Sterntaler in Winnekendonk, St. Hubertus in Schaephuysen, Krütpasch in Issum und Os Hött in Sevelen waren bereits 2017 am Untersuchungstag alle Kinder frei von Karies.

Für die Erreichung des Zertifikates „Zahngesunder Kindergarten“ haben die Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern und Eltern einiges getan. Neben der Beherrschung der richtigen Zahnputztechnik ist auch die gründliche Reinigung der Zähne mit einer dem Alter des Kindes entsprechenden, fluoridhaltigen Zahnpasta wichtig.

17 Einrichtungen des südlichen Kreisgebietes haben das Zertifikat „Zahngesunder Kindergarten 2017“ erreicht. Das sind vier Einrichtungen mehr als im Vorjahr. Verbunden mit dieser Auszeichnung waren jeweils eine Zertifizierungsurkunde, je 200 Euro sowie große Tuben Zahnpasta und pro Kindereinrichtung ein schwarzes Laufrad.

In Geldern nahmen nun die Erzieherinnen und Vorschulkinder der jeweiligen Kindergärten ihre Urkunden und Präsente in Empfang. Mit von der Partie waren auch die Einrichtungen „Wiesenzauber“, St. Antonius-Kervenheim und die Kindertagestätte Sterntaler e.V. Winnekendonk.

Für die Kinder gab es n0ch einen zuckerfreien Bonus, weil ohne sie eine Zertifizierung zum »Zahngesunden Kindergarten« nicht möglich wäre. Sie konnten sich zum Abschluss der Auszeichnungsveranstaltung über den Kinofilm „Häschenschule – Die Jagd nach dem Goldenen Ei.“ freuen.