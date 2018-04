Sieben Spieltage vor Schluss ist in der Kreisliga A sicher noch keine Zeit, um voreilige Schlüsse zu ziehen. Dennoch zeichnet sich immer mehr ab, dass dem Kevelaerer SV nur ein Jahr nach dem Aufstieg aus der B- in die A-Liga gleich der nächste große Coup gelingen könnte. Die Tabellenführung verlor die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce zwar kürzlich an den SV Rindern, doch bei drei Punkten Rückstand hat der KSV nicht nur ein Spiel weniger absolviert, sondern auch das deutlich bessere Torverhältnis – was bedeutet, dass die Gelb-Blauen die Spitzenposition aus eigener Kraft wieder an sich nehmen könnten. Und diesem Ziel wird kurz vor Saisonende alles untergestellt.



15 Saisonsiege, nur zwei Niederlagen – die Bilanz der Ökce-Elf kann sich in dieser Spielzeit sehen lassen. Hinter dem SC Blau-Weiß Auwel-Holt stell…

