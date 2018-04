Die Union Wetten hat ihre zuletzt starke Form auch am Freitagabend im Auswärtsspiel beim SV Arminia Kapellen-Hamb unterstrichen und sich gegen den Favoriten einen 1:0-Sieg erkämpft. In der Tabelle der Kreisliga A konnte die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen damit einen extrem wichtigen Schritt machen und die direkten Abstiegsränge verlassen. Mit nun 18 Punkten steht die Union nun auf dem Relegationsplatz.



„Wir sind in letzter Zeit richtig gut drauf, haben aus den vergangenen fünf Spielen neun Punkte geholt“, freute sich Lemmen über den Dreier am Freitagabend. „Der Sieg hat uns natürlich sehr gut getan!“ I…

