Konzert zur inneren Einkehr

Mark Fox, amerikanischer Tenor, ist als erfahrener Musiker und Seminarleiter erneut zu Gast in Kevelaer. Zum fünften Mal in Folge lädt er am Donnerstag, 15. November, um 20 Uhr zu einem Konzert der inneren Einkehr in die Kerzenkapelle ein.

Gekonnt und mit meisterhaft, voluminösem Tenorgesang und Assisi Klängen, berührt er die Herzen und lädt gleichzeitig mit eigenen, zumeist deutschsprachigen Mantren zum mitsingen ein.

Die Begleitung auf der Gitarre reduziert sich auf das Wesentliche. Der Gesang ist das Tragende dieses Konzerts, ein ehrlicher, wahrhaftiger Gesang, gepaart mit zumeist ostinaten, anmutenden Tonfolgen.

Mark Fox, der in den vergangenen Jahren, bei seinen Konzerten in Kevelaer, von der Sopranistin Angelika Thome begleitet wurde, öffnet diesmal einmal mehr den Raum für eine gemeinsame, tiefe Stimmerfahrung.

Das Gefühl der Freude, der Verbindung und nicht selten der tiefen Berührung lässt die Zuhörer erfahren, was es meint wenn gesagt wird: Gesang, der das Herz berührt und die Seele verwandelt.

Gottesdienst oder Konzert!?…..Jeder ist herzlich willkommen. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.