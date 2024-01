Kultur im Priesterhaus mit Jördis Tielsch

Auch in diesem Winter, kurz nach dem Weihnachtsfest, hat die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien in der Reihe „Kultur im Priesterhaus“ wieder einen besonderen Abend anzukündigen. Die junge Künstlerin Jördis Tielsch kommt nach Kevelaer.

„In einer Duo-Besetzung mit ihrem Gitarristen Peter Schneider wird sie an diesem Abend mit ihren Liedern die Menschen in wunderbar-winterliche Stimmung versetzen“, so Pastoralreferent Bastian Rütten. Der Winter ist der richtige Zeitpunkt, um Musik zu hören und dies auch mit vielen Sinnen zu genießen. So sorgt das Team der Priesterhausküche an diesem Abend wieder für die Bewirtung und bietet gute Tropfen aus dem Weinkeller an.

Die Musikstudentin aus Köln besticht durch ihre warme, markante und erstaunlich erwachsene Stimme sowie ihr grandioses Geigenspiel. Mit ihrer bezaubernden und sympathischen Art entführt sie ihre Zuhörer bei ihren Konzerten jedes Mal aufs Neue in eine ganz eigene Welt und nimmt sie mit auf eine musikalische „Wohlfühlreise“. Auf dieser winterlichen Reise ergänzt an diesem Abend Dr. Bastian Rütten mit einigen lyrischen Einschüben.

„Jördis begleitete zuletzt im Sommer 2021 Rea Garvey auf seiner viel beachteten „The Yellow Jacket Summer Sessions Tour“ quer durch Deutschland. Wir sind froh, dass wir sie für einen Abend in Kevelaer gewinnen konnten“, freut sich Rütten. Er selber kennt Jördis Tielsch seit vielen Jahren und hat mit der Künstlerin bereits diverse Konzertprojekte verwirklicht.

Der Abend findet am Sonntag, 14. Januar 2024 um 16:30 Uhr im Priesterhaus in Kevelaer statt. Eintrittskarten zum Preis von 17 Euro sind im Ladenlokal von Lucia Jacobs (Kapellenplatz) und unter www.wallfahrt-kevelaer.de im Onlineshop erhältlich.