Auf die Plätze, fertig, Landpartie! Zu einem offenen Netzwerktreffen für die „Landpartie am Niederrhein 2019“ hatten die Initiatorinnen der Veranstaltung, Anne van Rennings und Raphaele Feldbrügge, Standortleitungen, Künstler und sonstige Interessierte ins KUK-Atelier von Fredda Wouters neben der Basilika eingeladen. Einander kennenlernen und Kontakte knüpfen war angesagt. Die Landpartie am Niederrhein ist für regional verwurzelte Künstler, Kreative, Kunsthandwerker und Kulturschaffend…

Auf die Plätze, fertig, Landpartie! Zu einem offenen Netzwerktreffen für die „Landpartie am Niederrhein 2019“ hatten die Initiatorinnen der Veranstaltung, Anne van Rennings und Raphaele Feldbrügge, Standortleitungen, Künstler und sonstige Interessierte ins KUK-Atelier von Fredda Wouters neben der Basilika eingeladen. Einander kennenlernen und Kontakte knüpfen war angesagt.

Die Landpartie am Niederrhein ist für regional verwurzelte Künstler, Kreative, Kunsthandwerker und Kulturschaffende eine besondere Möglichkeit ihre Arbeiten und Projekte zu präsentieren. Vom 20. bis 22. Juni 2019 werden an bis zu 20 Standorten in und um Kevelaer Kunst und Kultur in vielen Facette…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.