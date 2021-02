Am vergangenen Sonntag, 7. Februar 2021, entwendete ein/e bislang unbekannte/r Täter*in gegen 17.30 Uhr Bargeld aus dem Opferstock der Kirche St. Marien am Kapellenplatz in Kevelaer. Nach ersten Erkenntnissen hat dieselbe Person bereits an den Vortagen Geld aus dem Opferstock entwendet.

Hinweise zum Täter / zur Täterin nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.