Dass die Jazzkonzerte im Goldenen Löwen immer gut besucht sind, ist kein Geheimnis. An diesem Abend passte aber wirklich kaum noch ein Mäuschen in die Gaststätte, wo die Gäste bis weit hinten in dem großen Saal saßen.

Der Grund für das große Inter­esse war durchaus berechtigt, denn mit Brenda Boykin (Gesang), Jan Luley (Piano, Gesang) und Torsten Zwingenberger (Schlagzeug und Percussion) waren drei Musiker gekommen, die jeder für sich schon einen Musikabend verdient gehabt hätten.

Luley gilt mit seinem Pianospiel als einer aus der europäischen Spitzenklasse, was traditionellen Jazz, Blues, Gospel und New Orleans-Jazz betrifft. Torsten Zwingenberger ist nicht nur der Bruder des weltberühmten Boogie-Pianisten Axel Zwingenberger, sondern auch seit Jahrzehnten eine Größe in der europäischen Jazzszene, was sein differenziertes Schlagzeugspiel angeht.

Und dazu kam dann noch mit Brenda Boykin eine besondere Stimme. Die 1957 in Kalifornien geborene Sängerin lebt seit 2004 in Wuppertal und wurde ein Jahr später beim renommierten Montreux Jazz Festival als beste Sängerin ausgezeichnet.

Nie so zusamme…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Erlesene Qualität 0,49 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by