Erfolgreiche Azubis

Alle Auszubildenden des dritten Lehrjahres bei der Volksbank haben im Januar ihre Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert. Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, Personalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns gratulierten den frisch gebackenen Bankkaufleuten im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Allen Absolventinnen und Absolventen wurde im Anschluss an die Ausbildung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Bank angeboten. Die meisten der Nachwuchsbankerinnen und -banker werden also bereits in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet, etwa in der Privat- und Firmenkundenberatung, in der DigitalFiliale oder in der Organisationsentwicklung. Mit der fundierten Ausbildung in der Tasche steht einer Karriere in der Bank nun nichts mehr im Wege. „In Kombination mit weiteren Fortbildungen ergeben sich viele spannende Perspektiven bei uns im Haus“, erklärt Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns.

„Junge Leute, die einen qualifizierten Abschluss und gute Karrierechancen anstreben, sollten sich jetzt bewerben.“ Für 2024 sind noch Ausbildungsplätze frei. Interessierte können sich online auf vb-niers.de/schueler über die Ausbildung sowie das duale Studium bei der Volksbank an der Niers informieren.