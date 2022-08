„Wir sagen Dankeschön“, ertönte es bei der Rückkehr des DJK-Ferienlagers kürzlich in Twisteden. Damit richteten die 95 Teilnehmenden allerdings keine Fan-Hymne an „Die Flippers“, sondern brachten ihre Freude zum Ausdruck, „endlich wieder im Lager“ gewesen zu sein. Die erste Zeile des aktuellen Lagersongs, den die Teilnehmenden bei der Rückkehr am Sonnenhügel den Eltern präsentierten, sagt dabei einiges über die 18 spannenden Tage im Sauerland aus, die das Ferienlager des Sportvereins gemeinsam verbringen durfte.

„Wir bedanken uns für unglaublich schöne Tage in Medelon, für großartige Kinder, die sehr gut mitgemacht haben, toll miteinander umgegangen sind und sichtbar viel Spaß hatten; bei Sofiia und Ruslan, die unser Lager bereichert und uns ukrainische Vokabeln beigebracht haben“, heißt es seitens des Orga-Teams.

Auch geht ein Dank an die engagierten Betreuerinnen und Betreuer sowie die „Kochfrauen“ (Joyce Bujok, Mafita Kaulich, Enzo Breuer, Tom Winkels, Lisa Basten, Pia Cappel, Kieran Burlage, Matthäa Bettray, Leon Hirschmann, Jonas Paeßens, Yannick Pooth, Martin Bujok, Ina Rademacher, Maike Douteil, Steffen Douteil, Elisa Angenendt, Sophie Bettray, Dieter Wefers, Hannah Roßmann, Michaela Winkels, Daniela Mottweiler, Sonia Kehren, Christa Ostermann, Astrid Hirschmann, Anja Mülders und Lagerleiter Holger van Elten), die alles gegeben haben, um den Teilnehmenden eine unvergessliche Zeit zu bescheren.

Casino, Schützenfest und Lagertaufe

Vor allem aufgrund der zwei Jahre, in denen coronabedingt keine Ferienfahrt stattfinden konnte, war die Zeit für die Teilnehmenden in diesem Jahr so besonders. Für abwechslungsreiches Programm war gesorgt – unter anderem mit einem Spielcasino, dem Schützenfest mit Königsgalaball, der Lagertaufe, einer Hitparade, Lagerkirmes oder dem Spiel „Schlag die Betreuer“.

Wie viele helfende Hände im Hintergrund an der Aktion mitgewirkt haben, wird bei den weiteren Dankesworten der Verantwortlichen deutlich: „Wir bedanken uns auch bei allen Helfern, den LKW-Fahrern und Spendern, bei Pastor Andreas Poorten, der Ortsvorsteherin, dem Ortsvorsteher, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Taubenverein, der Kerpenkate-Stiftung, bei Karl-Heinz Hellmanns, bei Sandra und Jens Ambrosius, bei Peter Brünken, der Praxis für Physiotherapie Wicka-Teuwsen, bei Gartenbau Janßen, Gartenbau van de Meer, Spedition Schiffer, Peter Brünken, Familie Spets-Heuvens, Werner Neumann, dem Natur- und Heimatverein, dem DJK-Vorstand, der DJK-Jugendabteilung, der Wallfahrtsstadt Kevelaer und vielen anderen für die tolle Unterstützung.“

Das Team gratuliert außerdem dem neuen König Jannis Friesen und seiner Königin Ella van Lipzig, den Ministerpaaren Malte mit Ida Kehren und Arne Metten mit Merle Verhoeven. Den „Twesterfohlen12“ gelten Glückwünsche zu Pokalen und Trikots.