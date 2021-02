Jeden Montag gibt’s Friedensgebete im Stream aus dem Klarissenkloster

Die Friedensgebete in der Fastenzeit sind in Kevelaer mittlerweile zur Tradition geworden. An jedem Montag zwischen Aschermittwoch und Ostern lädt die Aktion pro Humanität (APH) zum gemeinsamen Gebet an der Friedensstele ein. Da dieses gemeinschaftliche Beten in diesem Jahr coronabedingt jedoch nicht möglich ist, wird die Aktion ab Montag, 20. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr aus dem Klarissenkloster in Kevelaer ins Internet übertragen.

20 Minuten lang werden die Zuschauer*innen eingeladen, kurz zur Ruhe zu kommen, Musik zu genießen und mit Impulsen über den Tag nachdenken zu können. Unterstützt werden die Friedensgebete durch Menschen aus der ganzen Welt. So wird Gladbach-Trainer Marco Rose an einem Abend dabei sein, an einem anderen Abend APH-Botschafterin Steffi Neu, Erzbischof Laurent Lompo hat seine Teilnahme ebenso zugesagt wie der syrische Pater Jaques Mourad und der niederrheinische Weihbischof Rolf Lohmann. Besonders freut sich die APH-Vorsitzende Dr. Elke Kleuren-Schryvers über den Beitrag aus Benin: „Dort haben sich Waisenkinder in der Kapelle unserer Krankenstation versammelt und tanzen auf das Lied ,Jerusalema‘, zu dem gerade überall auf der Welt getanzt wird“, verrät sie.

Musikalisch begleitet werden die Abende von Aggi Moeders mit Gitarre und Gesang sowie der Saxophonistin Karlotta Reykers. Zum Ende der Übertragung werden die Klarissenschwestern einen Abend-Segen spenden.

Zu sehen sind Friedensgebete in der Fastenzeit jeweils montags ab 19.30 Uhr auf der Facebook-Seite und dem Youtube-Kanal der APH, als Video werden sie auf www.pro-humanitaet.de eingestellt.