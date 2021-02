Rosenmontag gilt der Ferienfahrplan

Wie seit vielen Jahren üblich, fahren die Busse von NIAG und LOOK am Rosenmontag, 15. Februar 2021, nach dem Ferienfahrplan. Dies gilt auch in diesem Jahr – trotz der fehlenden Veranstaltungen. Für das Wochenende davor und ab dem Feilchendienstag gilt der übliche Fahrplan.



Die Verkehrsbetriebe bitten ihre Fahrgäste besonders mit Blick auf die anhaltend winterlichen Straßenverhältnisse, die Echtzeitdaten in der NIAG-App und auf der NIAG-Homepage www.niag-online.de abzurufen und sich so über ihre Buslinien und etwaige witterungsbedingte Ausfälle oder Verspätungen zu informieren.