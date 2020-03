Das Effizienzforum lädt wieder ein

Gastgeber ist in diesem Jahr die Firma Petershaus mit Sitz in Kevelaer

Die „EnergieAgentur.NRW“ und die „Effizienz-Agentur NRW“ laden am Dienstag, 24. März, in Kooperation mit der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum dritten Effizienzforum Niederrhein ein. Gastgeber wird die Petershaus GmbH & Co. KG (Gewerbering 13,) sein. Die Veranstaltung, die sich an Vertreter niederrheinischer Unternehmen richtet, beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

In Kevelaer wird es um den Themenkomplex „Ressourceneinsatz senken – Herausforderungen diskutieren – Zukunftsfähigkeit stärken“ gehen.

Über Energie- und Materialkosten

Hintergrund sind die Energie- und Materialkosten, die in vielen Unternehmen einen großen Anteil der Produktionskosten ausmachen. Je nach Branche können allein die Energiekosten bis zu 20 Prozent ausmachen, wie zum Beispiel in der am Niederrhein traditionell stark vertretenen Textilindustrie. Hauptverursacher der Kosten sind dabei in der Regel Beleuchtung, Heizung, Druckluft- und Antriebssysteme, Roh- und Betriebsstoffe. Zudem stellen mit durchschnittlich 42 Prozent die Materialkosten im produzierenden Gewerbe den größten Kostenblock dar.

Laut Standort Niederrhein GmbH sind rund 580.000 Menschen in rund 100.000 niederrheinischen Unternehmen beschäftigt, sie produzieren jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 55 Milliarden Euro. Die Bruttowertschöpfung erreicht dabei einen Wert von rund 60.000 Euro pro Beschäftigtem.

Das Fundament der Wirtschaftsstruktur bilden Mittelständler, auf der anderen Seite haben aber auch mehr als 20 der 250 umsatzstärksten Unternehmen NRWs ihren Sitz am Niederrhein. Die Wirtschaft der Region ist vor allem gewerblich geprägt. Kernbranchen sind Logistik, Maschinenbau, Chemie, Energie, Agribusiness, Elektrotechnik, Textil- und Bekleidung, dazu Tourismus.

Einblicke in die praktische Umsetzung

Die EnergieAgentur.NRW und die Effizienz-Agentur NRW informieren in Kevelaer über die Potenziale der systematischen Auseinandersetzung mit Ressourcen- und Energieeffizienz sowie über Unterstützungs- und Förderangebote für Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Zudem geben lokal ansässige Unternehmen Einblicke in die praktische Umsetzung von Effizienzmaßnahmen.

Darüber hinaus bietet die Veranstaltung ausreichend Gelegenheit zu Austausch und individuellen Gesprächen mit den Experten. Die Anmeldung ist online möglich auf der Internetseite der EnergieAgentur.NRW unter https://bit.ly/3cFvmXb.