Als der Abend hereinbrach, tauchten die in den Metallkörben entzündeten Holzfeuer den Platz in ein stimmungsvolles Licht. Die mit Lichtern und Sternen verzierten Hütten erzeugten bei den Besuchern den besonderen „Burgzauber“, der von der gleichnamigen Veranstaltung auch tatsächlich ausgehen sollte. Und der Glühwein wärmte diejenigen, die am Stand die Gelegenheit zum Verweilen und zum Austausch nutzten.

Zum fünften Mal lockten die Organisatoren von „Wir für Kervenheim“ und die evangelische Kirchengemeinde die Besucher mit einem abwechslungsreichen Angebot...