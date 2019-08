Das heftige Gewitter, das sich am Freitagnachmittag, 2. August 2019, über Kevelaer und die umliegenden Ortschaften entlud, wird unser Brautpaar der Woche wohl niemals vergessen und als gutes Omen mit in die Ehe nehmen. Denn gerade, als sich Jana und Stefan Püttmann in der Twistedener St.-Quirinus-Kirche das Jawort gaben, bescherte der Wettergott dem Brautpaar und den Hochzeitsgästen Blitz, Donner und wolkenbruchartigen Regen. Davon aber ließen sich die frisch Vermählten nicht beeinflussen. Im Gegenteil...