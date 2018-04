Franz Griesbacher (Bandleader, Schlagzeug), Didi Ganshofer (Sänger, Gitarre), Renato Wohllaib (Sänger, Keyboard), Erwin Pfundner (Saxophon, Klarinette, Querflöte), Tony Hofer (E-Bass, Posaune, etc.) und Harry Muster (E-Bass, Keyboard), zusammen „Die Paldauer“, waren wieder einmal zu Gast im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer, um ihren Fans mit ihren Liedern zu sagen: „Und wenn es nur ein Sommer war“, „Plötzlich war es Liebe“, denn da warst „Na endlich Du“. „Wenn Du Dornröschen bist, wirst Du jetzt wach geküsst“, denn „Auf Freunde kommt es an“ und „Wenn Du ihn liebst, dann geh doch“, „Denn als Du noch mein Geheimnis warst“, „Funikuli, Funikula“, war auf „Granada“ das „Düsseldorfer Girl“ und machte „Hoch die Gläser“ mit dem „Chiantiwein“ und so fuhren wir nach „Valenzia“ und wollten „Nie mehr ohne Dich“ das „Lied der Paldauer“ singen. Denn „Du bist Liebe, Leben, alles“.