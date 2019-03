„TrioColore“ in der Beichtkapelle

Die Basilikamusik Kevelaer lädt zu einem besonderen Programm als Auftakt ihrer diesjährigen Fastenzeit-Konzertreihe ein: Am Sonntag, 10. März, macht sich um 16.30 Uhr in der Beichtkapelle am Kapellenplatz das „TrioColore“ auf eine musikalische Zeitreise von der Renaissance zur Gegenwart.

Eine außergewöhnlich farbige Angelegenheit – dieser Vision folgen die drei Musiker seit

Gründung ihres Ensembles. Die Besetzung von TrioColore ist einzigartig: Flöte/Gesang (Ulrike Brochtrop), Tenor-und Sopransaxophon (Thomas Käseberg) und Gitarre (Reinhard Kaisers). Die musikalische Bandbreite ist vielfältig. Sie reicht von mittelalterlicher Musik über die Klassiker und französischen Impressionisten bis hin zum Jazz und Folklore aller Kontinente.

„Es gibt keine Originalkompositionen für diese Besetzung. Alle Stücke sind vom Ensemble selber bearbeitet und versprechen ein erfrischendes Hörerlebnis“, so Chordirektor Romano Giefer. Das Ensemble hat vor allem auch unbekanntere Komponisten für sich entdeckt und ihre

Kompositionen neu belebt. So werden in dem Konzert auch ein Werk des ungarischen

Komponisten Ferenc Farkas, ein modernes Stück von Steve Reich und ein arabisches Stück von Rabih Abou-Khalil zu Gehör gebracht. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang ist eine angemessene Spende erbeten.

Foto: Basilikamusik