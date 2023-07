Parookaville restlos ausverkauft

Alle Visa für die siebte Edition von PAROOKAVILLE, Deutschlands größtem Electronic Music Festival, sind vergriffen. Vom 21. bis 23. Juli werden erneut rekordverdächtige 225.000 Bürger:innen am Airport Weeze mit über 300 DJs in ihrer Madness City feiern, die seit der Gründung in jedem Jahr ausverkauft ist. Die Auftritte der Weltstar-DJs von vier Bühnen werden für alle, die nicht live vor Ort sein können, am gesamten Wochenende per Livestream übertragen.

PAROOKAVILLE setzt seine einzigartige Erfolgsgeschichte weiter fort. Im zweiten Jahr inFolge werden 75.000 Besucher:innen pro Tag und damit insgesamt 225.000 Besucher:innen aus über vierzig Ländern die verrückte Stadt bevölkern. Das Showkonzept-Festival zählt damit zu den erfolgreichsten in Europa und trotzt der aktuell herausfordernden Marktsituation für Kulturveranstaltungen. Über 300 DJs auf mehr als 10 Bühnen werden an drei Showtagen Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit mit den Bürger:innen feiern. Darunter Weltstar-DJs wie Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, The Chainsmokers, Scooter, Felix Jaehn und Timmy Trumpet. Am Festival-Sonntag sorgen zudem auf der Bill’s Factory u. a. Finch, Kasalla und Ski Aggu für Party-Abwechslung abseits der elektronischen Sounds. Die Pre-Party beginnt für rund 40.000 Camper:innen bereits am Donnerstag, 20.07.

Parookaville-Livestream präsentiert von ING mit über 75 Künstler:innen von fünf Stages

Bereits zum zweiten Mal bringen die „Bank of Parookaville“ ING und PAROOKAVILLE gemeinsam die besten Sets und Auftritte aus der Madness City live ins Netz. Mehr als 75 Künstler:innen auf fünf Stages werden an den drei Festivaltagen gestreamt, die globale Community erwarten erneut 21 Stunden Liveübertragung. Host des Streams ist die beliebte TV-Moderatorin Lola Weippert, die mit Interviews und Backstage-Einblicken zwischen den Live-Sets das Festival-Feeling auf die Screens bringt. Sieben Stunden täglich werden wechselnd von Mainstage, Bill’s Factory, Desert Valley, Time Lab und Cloud Factory die DJ-Sets u.a. von Afrojack, Hardwell, Kygo and W&W übertragen. Neben dem klassischen 16:9-Stream u.a. auf Youtube setzt PAROOKAVILLE seine erfolgreiche Kooperation mit TikTok fort und zeigt den Stream auf der Plattform exklusiv im 9:16-Hochformat.

Botschafter:innen für PAROOKAVILLE und Treue-Tickets für San Hejmo

„Wir sind begeistert und stolz auf den riesigen und anhaltenden Erfolg von PAROOKAVILLE, der nur dank unserer mega-treuen Fans möglich ist. Seit der Gründung ist eines der beliebtesten Gimmicks unserer verrückten Stadt der Pass für die Citizens. Er hat sechs Felder für Einreise-Stempel, die treusten Fans haben also jetzt einen vollen Pass. Damit erhalten sie ab diesem Jahr an der Townhall den neuen Ambassador-Pass und werden dazu mit einem unverkäuflichen Parookaville-Orden in Bronze geehrt“ erläutert Bernd Dicks, Co-Gründer und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH, und

ergänzt: „Und für alle, die in diesem Jahr zum sechsten Mal nach PAROOKAVILLE reisen, verlängern wir unsere beliebte Treue-Aktion aus 2022. Wir laden sie für das gesamteWochenende zu unserem neuen Livemusik- und Streetart-Festival San Hejmo im August nach Weeze ein!“ Die Tickets für das San Hejmo Festival vom 18. bis 19. August am Airport Weeze mit Apache 207, Die Fantastischen Vier, Marteria, Provinz, Sportfreunde Stiller, Tokio Hotel,

Alle Farben, Esther Graf, Wanda, Lari Luke u.v.m. werden in PAROOKAVILLE ausgestellt. Berechtigte Besucher:innen können sie gegen Vorlage ihres Parookaville-Tickets und vollständig gestempelten Passes am Tagesbesucher-Eingang abholen. Für alle weiteren Interessierten sind die Tickets auf https://ticket.sanhejmo.com erhältlich.

Sichere Zweittickets ausschließlich über den PAROOKAVILLE Resale-Shop

Wer noch ein Ticket für PAROOKAVILLE sucht, sollte ausschließlich den offiziellen PAROOKAVILLE Resale-Shop nutzen. Vom Kauf auf Ticket-Tauschplattformen oder über Kleinanzeigenportale wird dringend abgeraten. Nur bei der Übertragung im offiziellen Resale-Shop ist die sichere Umpersonalisierung und damit der Einlass auf das Festivalgelände garantiert: https://resale.parookaville.com