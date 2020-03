Wie stellen sich die Winnekendonker ihr Dorf in der Zukunft vor? Welche Veränderungen braucht das Dorf und wie kann das soziale Leben weiterentwickelt werden? Um diese und weitere Fragen wird es beim sogenannten Dorfplanspiel im Juni in Winnekendonk gehen. Dazu kommen Verantwortliche der „Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume“ in den Ort und werden gemeinsam mit Bürgern die Entwicklung des Dorfes durchspielen und Ideen zur Weiterentwicklung entwerfen. Die Initiative, an diesem Projekt teilnehmen zu wollen, ging vom Heimatverein „Ons Derp“ Winnekendonk e.V. aus. Jetzt werden Teilnehmer für das Dorfplanspiel gesucht. Interessierte Bürger können sich noch bis zum 4. April 2020 melden...